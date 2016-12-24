تاريخ الإضافة: الأحد, 20 آذار/مارس 2016 01:57

الشيخ ولد بلعمش - شاعر موريتاني كاد اضطرابُ الموجِ يَحرِفُ مِقْوَدي*** دافعتُه صبراً وكنتُ بِمُفْردِي

أبحرتُ والألق البعيدُ يصيحُ بِي *** أسرِعْ وأومَأت النجوم إِلى غَدِي

مَا بيْنَ رَيْحانِ السِّنينِ وجَمْرِهِا *** طافتْ بِيَ الخُطُواتُ حولَ الفَرقَدِ

حبرُ القصيدةِ ما يزالُ عَلى فَمِي *** والمشعلُ الوضّاءُ يَخفِقُ فِي يَدِي

هذا الثَّرى منْ مُفرداتِ قَضيَّتِي *** هذا اللثامُ وِشاحُ قلبٍ مُجهَدِ

عانقتُ أودِيَة الجياعِ بِسُنْبُلِي *** وملأتُ بالأشواكِ دربَ المُعتَدِي

ذكرى القوافلِ منْ مدادِ خريطتِي *** والريحُ عاتِيَةً مثالُ تَمرُّدِي

وتُرشُّ هامات الشعوبِ بثورتِي *** ويطيبُ فِي حضنِ الأمومةِ مَرقَدِي

انهضْ أَبَا التحريرِ صنوَ أسودِه *** لا تبتعدْ عنَّا ولستَ بِمُبْعدِ

أَتُرى مللتَ الهادئينَ تقيَّةً *** أمْ أنَّ (بُوياكِي) اصطفاكَ بِمَوْعدِ؟ !

حدِّثْ بني الأوطانِ عنْ وَمَضاتِها *** حُلماً وعنْ شَرَفِ الخُلودِ الأمْجَدِ

ما كانَ أشرفَ (لاَ) وأَصعبَ قولَها! *** للهِ درُّكَ منْ شُجاعٍ سَيِّدِ

انهضْ فهذا الليلُ يُبْرِمُ كيْدهُ *** ولَنَا الأعادِي قاعدونَ بمرصَدِ

قُلْ للمواجعِ والظنونِ توقَّفِي *** قُلْ للسواعدِ والقلوبِ توحَّدِي

حدِّثْ عنِ (القهر الحضاري) وافدًا *** واضربْ لهُ مَثَلاً يَعيهِ المُهتَدِي

وَ أَسِلْ دموعَ الشوقِ ‘' كافاً'' راقِيًا *** عندَ الحنينِ إلى الديارِ وَ أَنْشِدِ

عَطِّرْ بروحِ الوعيِ كُلَّ صحيفةٍ *** حرِّضْ على العصيانِ كُلَّ مُقيَّدِ