أمسية لإحياء التراث الفني الشعبي الموريتاني

تاريخ الإضافة: الأحد, 20 آذار/مارس 2016 02:07

الأخبار (نواكشوط) ـ احتضن فضاء التنوع الثقافي والبيئي بالعاصمة نواكشوط مساء السبت: 19 مارس 2016م، أمسية فنية وموسيقية نظمها مركز ترانيم للفنون الشعبية، وحضرها العديد من الشخصيات الفاعلة في الحقل الثقافي بموريتانيا.

وأوضح منظمو الأمسية الفنية أنها تهدف إلى إحياء التراث الفني الشعبي الموريتاني بتنوعه الذي يعكس ثراء في الشكل والمضمون.

وتأتي الأمسية ضمن فعاليات أسبوع اللغة الفرنسية والفرانكفونية المنظم في الفترة ما بين 12 - 20 مارس الجاري.