ندوة بنواكشوط لتقييم الإعلام السمعي البصري

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 23 آذار/مارس 2016 12:34

الأخبار (نواكشوط) ـ نظم المركز العربي الأفريقي للإعلام والتنمية بالعاصمة نواكشوط مساء الثلاثاء، ندوة لتقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تحرير الفضاء السمعي البصري. وجرى تنظيم الندوة تحت عنوان: "بعد خمس سنوات من تحرير الفضاء السمعي البصري في موريتانيا.. التقييم، المراجعة، الآفاق".

وقال رئيس المركز محمد سالم ولد الداه لدى افتتاح الندوة، إن مكسب تحرير الفضاء السمعي البصري مكن من إنارة الرأي العام الوطني، ورفع مرتبة موريتانيا على مستوى حرية الصحافة عالميا، موضحا أن إشكالات عديدة لا تزال تعترض سبيل هذا الفضاء السمعي البصري تتطلب نقاشات مستفيضة.

وأنعش الندوة كل من رئيس مجلس إدارة قناة الساحل عبد الله ولد محمدو، والأمين العام للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية "الهابا"، ونقيب المحامين الشيخ ولد حندي، ورئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخصوصية محمد محمود ولد أبو المعالي.

وشهدت الندوة مداخلات العديد من ممثلي الهيئات الصحفية والصحفيين والسياسيين والمثقفين.

وقد غاب عن الندوة محمد إسحاق الكنتي المستشار الإعلامي للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ورئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية حمود ولد امحمد، اللذيْن كان مقررا أن يكونا من بين المحاضرين الثلاثة الرئيسيين في الندوة.