شاعر موريتاني يتأهل لمسابقة "شاعر الرسول" بقطر

تاريخ الإضافة: الخميس, 24 آذار/مارس 2016 14:48

الشاعر الموريتاني الشاب يحي بن المباركالشاعر الموريتاني الشاب يحي بن المباركالأخبار (نواكشوط) – تأهل الشاعر الموريتاني يحيى بن المبارك للأدوار النهائية من مسابقة جائزة كتارا لـ"شاعر الرسول" صلى الله عليه وسلم في دورتها الأولى، والمنظمة في قطر، حيث ستبدأ أدوارها النهائية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

 

وتأهل لهذه الأدوار 30 شاعرا من مختلف دول العالم العربي، ويعتبر بن المبارك الممثل الوحيد لموريتانيا في هذه المسابقة التي يجري التنافس فيها على لقب "شاعر الرسول".

 

وستنظم الأدوار النهائية لها في الفترة ما بين 09 – 15 من الشهر القادم.

 

ويعتبر بن المبارك من الشعراء الموريتانيين الشباب المتميزين.


 


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