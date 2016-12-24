مكانة العربية موضوع ندوة علمية بالمعهد العالي

تاريخ الإضافة: الخميس, 24 آذار/مارس 2016 16:32

الأخبار (نواكشوط) ــ نظم نادي الفصحى بالرابطة الثقافية لطلاب المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية صباح اليوم الخميس 24/03/2016 في القاعة الكبرى بالمعهد ندوة علمية تحت عنوان : "الضاد.. وصراع الريادة".

أ.محمدن الرباني، أحد المحاضرين في الندوة دعا في كلمته إلى ضرورة تعريب التعليم من أجل تنشئة جيل يحمل هم الوطن ويعرف معنى الهوية.

فيما أكد رئيس نادي الفصحى على أهداف النادي التي من بينها "الحفاظ على اللغة العربية وتقديمها كلغة رائدة لها منزلتها الدينية والمعرفية"، حسب وصفه.

وقد شهدت الندوة مداخلات علمية وإلقاءات شعرية، وسط حضور متنوع من طلاب وطالبات المعهد.

وعلى هامش الندوة تم توزيع العدد: 93 من صحيفة الأصداء التي تصدرها اللجنة الإعلامية بالرابطة.