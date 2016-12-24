أمسية مديحية بمدينة نواذيبو

تاريخ الإضافة: الجمعة, 25 آذار/مارس 2016 00:27

جانب من افتتاح الأمسية المديحية مساء اليوم في نواذيبو (تصوير الأخبار)جانب من افتتاح الأمسية المديحية مساء اليوم في نواذيبو (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - نظمت شبكة الصحفيات الموريتانيات مساء اليوم أمسية مديحية في العاصمة الاقتصادية بحضور كوكبة من الشعراء والفرق المديحية ورؤساء المصالح الجهوية والعمدة المساعد  ولفيف من المهتمين بالشأن الثقافي.

 

وشملت الأمسية قراءات شعرية في شمائل المصطفي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى وقفات مديحية مع فرق محلية.

 

وأشعلت الفرق المديحية بأدائها الجمهور وبعض رؤساء المصالح الجهوية حيث تفاعلوا مع أدائها بشكل هستيري

 

واستمرت الأمسية طيلة ساعات المساء في مركز المعرفة الجميع.


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