الشبيبة تطلق ملتقاها التاسع بمدينة نواذيبو

تاريخ الإضافة: السبت, 02 نيسان/أبريل 2016 00:44

جانب من حفل الافتتاح مساء اليوم في مدينة نواذيبو (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - أطلقت جمعية شبيبة بناء الوطن ملتقاها التاسع على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو بمشاركة شبابية واسعة وحضور للفيف من الشخصيات العلمية والثقافية.

وقال رئيس الملتقي عالي هارونا إنه يندرج ضمن خطة الجمعية الرامية إلى الرفع من قدرات الشباب المعرفية والعلمية بغية تطويرها.

بدوره أبرز رئيس الفرع اسلامه ولد العتيق ماتلعبه هذه الملتقيات من أدوار في انعاش الساحة الثقافية وتكوين الشباب واعداده لخدمة الوطن.

أدوأد

وتضمن النشاط الإفتتاحي وقفات انشادية مع كوكبة من منشدي الجمعية واستعراضا لبرنامج الملتقى الذي يتضمن ندوات علمية ومحاضرات مع العديد من الناشطين في الحقل العلمي.