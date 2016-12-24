اختتام المؤتمر الثالث لجمعية الفتاة بنواكشوط

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 05 نيسان/أبريل 2016 10:03

الأخبار (نواكشوط) ـ اختتمت جمعية الفتاة للتوعية والتربية مؤتمرها الثالث الأحد 03/04/2016. وانتخبت المؤتمرات الأستاذة عيشة بنت محمد أحمد "الناجية" لمنصب الأمانة العامة لجمعية الفتاة خلفا للأمينة العامة السابقة زينب بنت الشيخ، التي انتخبت رئيسة لمجلس إدارة الجمعية.

كما كان من بين قرارات المؤتمر تجديد تشكيلة بعض هيآت الجمعية على مستوى المكتب التنفييذي ومجلس الإدارة.

بنت محمد أحمد شكرت المؤتمرات على الثقة التي منحنها، متعهدة بالعمل على النهوض بالجمعية، ودعتهن للتعاون في إطار النهوض بالجمعية وتحقيق أهدافها ، خدمة للوطن والأمة.

وافتتحت الجمعية مؤتمرها الثالث العادي الجمعة 01 أبريل 2016، تحت شعار: "عقد زاخر.. ومستقبل زاهر"، بالتزامن مع مرور عشر سنوات على تأسيسها، وسط حضور عدد عشرات من منتسبات الجمعية والداعمين لها وممثلي بعض الجمعيات الثقافية والأدبية.