جمعية الشبية تفتتح مخيمها الخمسين

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 06 نيسان/أبريل 2016 09:59

الأخبار (نواكشوط) افتتحت جمعية شبيبة بناء الوطن مساء أمس الثلاثاء  2016-04-05 بمقاطعة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية مخيمها الخمسين تحت شعار "جيل البناء" وذلك بمشاركة المئات.

 

وحضر الافتتاح عمدة عرفات الحسن ولد محمد ورئيس الجمعية الحاج أحمد ولد اماه.

 

وقال رئيس المخيم  المصطفى ولد الشيخ في تصريح الأخبار،  إن المخيم سيستمر خمسة أيام وستتخلل الأيام الخمسة محاضرات وأمسيات تتضمن أناشيد ومشاركات من المخيمين، كما ستقام دورات تكوينية للمخيمين، فيما من المقرر أن يختتم المخيم مساء السبت المقبل


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