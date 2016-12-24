نجوم الفن والكوميديا يشاركون في مهرجان ثقافي

تاريخ الإضافة: الجمعة, 08 نيسان/أبريل 2016 23:55

مدير المهرجان صمب ولد بمباي إلى جانب الوالي المساعد لولاية نواذيبو محمد محمود ولد المصطفي(تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - يشارك العديد من الفنانين والكومديين في النسخة الرابعة من مهرجان الفنون والثقافة الذي انطلق مساء اليوم بمدينة نواذيبو بحضور السلطات الإدارية والبلدية و بعض الدبلوماسيين.

وقال المشرفون على المهرجان إنه يرمي إلى احياء التنوع الثقافي في المدينة ، وتجسيد الوحدة الوطنية عن طريق سلسلة أنشطة ثقافية وفنية متنوعة.

بدوره والي نواذيبو المساعد محمد محمود ولد المصطفي أبرز قيمة المهرجان الثقافي في ابراز التنوع الثقافي على مستوى الولاية معلنا افتتاحه بشكل رسمي.

أما مدير المهرجان صمب ولد بمب فقد أبرز أهمية المهرجان الفني والثقافي في انعاش الساحة الثقافية في المدينة ، ومالعبته النسخ الماضية من دور في تطوير العمل الفني في الولاية ، معربا عن أمله في أن يأخذ المهرجان بعدا دوليا في النسخ القادمة من أجل التعريف بالثقافة الوطنية.

النجم الكوميدي الشهير أثناء تقديمه مساء اليوم (تصوير الأخبار)

وتميز حفل الافتتاح بسلسلة من العروض لمختلف ثقافات مكونات المجتمع علاوة على رقصات شعبية وفلكورية حظيت بتفاعل كبير من قبل الحضور.

وتشمل فعاليات المهرجان أماسي ومحاضرات متعددة بحسب القائمين على المهرجان.