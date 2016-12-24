مثقفون وأطر يقاطعون مهرجان بورات الثقافي

تاريخ الإضافة: الأحد, 17 نيسان/أبريل 2016 19:03

الأخبار (نواكشوط) – أعلنت مجموعة من مثقفي وأطر تجمع بورات بولاية البراكنه وسط البلاد عن مقاطعتهم للمهرجان الذي انطلق اليوم، واتهموا منظميه بالإقصاء والتهميش، واعتماد أجندات سياسية في النشاط الثقافي.

 

وقال المقاطعون في بيان تلقت وكالة الأخبار نسخة منه إن القائمين على المهرجان تبنوا منهج الإقصاء والتهميش، لكل من يخالفهم الرأي، ورفضوا التنسيق وتوزيع الأدوار بين كل المعنيين بالمهرجان من ساكنة التجمع السكاني الذي أعلنته السلطات قبل فترة.

 

ورأت المجموعة المقاطعة أن المهرجان في شكله الحالي لا يخدم الساكنة، ولا المصلحة العامة، خصوصا وأنه قام على إقصاء جمهور غفير من ساكنة التجمع.


 


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