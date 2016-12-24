تدشين البوابة المعرفية لمكتبات موريتانيا

تاريخ الإضافة: الخميس, 28 نيسان/أبريل 2016 15:56

الأخبار (نواكشوط) دشنت مساء أمس الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض "البوابة المعرفية لمكتبات الجمهورية الإسلامية الموريتانية" وذلك بالتعاون بين المكتبة الوطنية وجامعة نواكشوط مع مكتبة الملك عبد العزيز.

وتم حفل التدشين بحضور وزير التعليم العالي الموريتاني سيدي سالم –الذي ألقى كلمة بالمناسبة- وسفير موريتانيا في الرياض محمد محمود ولد محمد الأمين، وعن الجانب السعودي فيصل بن معمر المشرف العام على مكتبة المالك عبد العزيز. كما حضر حفل التدشين بعض أفراد الجالية الموريتانية المقيمة في الرياض.

وتعتبر هذه عاشر بوابة عربية تدشنها المكتبة بعد بوابة الجزائر.

اللافت في الأمر أن المكتبة كانت في السابق تزور الدول لتدشين بواباتها وإقامة الحفل بهذه المناسبة الثقافية في تلك الدول إلا أن موريتانيا -ممثلة في وزير التعليم- سافرت إلى المكتبة.

يذكر أن المشروع يهدف إلى المحافظة على مصادر المعرفة في الوطن العربي وتسهيل الولوج إلى عالم المعرفة.