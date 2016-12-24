باحثون يستذكرون جهود ولد الحسن في تحقيق "فتح الشكور"

تاريخ الإضافة: الخميس, 12 أيار 2016 01:05

الأخبار (نواكشوط) ـ قدم المؤرخ والأستاذ بكلية الآداب في جامعة نواكشوط د.ددود ولد عبد الله محاضرة بنواكشوط تحت عنوان: "ولاتة في الذاكرة الوطنية من خلال كتاب: فتح الشكور"، الذي شاركه في تحقيقه المرحوم د.جمال ولد الحسن.

وقال ولد عبد الله الذي كان يتحدث في ندوة مساء الأربعاء: 11 مايو 2016 نظمتها جمعية بلاد شنقيط للثقافة والتنمية التي يرأسها د.محمد المختار ولد اباه، إن ولد الحسن كان يعتبر فتح الشكور حجر الأساس في الثقافة الوطنية ولا بد من إعادة تحقيقه وفق منهجية تقوم على "مقارنة النسخ، وتصحيح فهم المحققيْن السابقين، وتصحيح أخطاء الأصل".

وأضاف أن ولد الحسن كان يلح عليه بضرورة إعادة تحقيق الكتاب بعد التحقيق الذي أعده المغربيان محمد جحي ومحمد إبرهيم الكتاني، مشيرا إلى أنه شخصيا كان يجد حرجا في الأمر باعتبار أحد محققي الكتاب وهو محمد حجي أستاذه، مؤكدا أنه لما استشار حجي في إعادة التحقيق قال له: "لا آذن لك فقط، وإنما آمرك إن كنت تطيعني".

ووصف ولد عبد الله ولد الحسن بأنه كان يعمل ليل نهار وفي ورشات مختلفة وكأنه يسابق الزمن ويعلم أن عمره سيكون قصيرا.

بدوره اعتبر د.محمد المختار ولد اباه رئيس مؤسسة بلاد شنقيط للثقافة والتنمية أن كلا من مدينة ولاتة وكتاب فتح الشكور ود.جمال ولد الحسن، يستحق على حدة محاضرة خاصة به.

وأضاف ولد اباه أن ولد الحسن كان يصفه في كتبه بأنه من أساتذته، و"لكن في الحقيقة أنا تعلمت منه الكثير"، مشيرا إلى أنه كان يعرض فصول كتاب "تاريخ النحو العربي" قبل طبعه على ولد الحسن "وكان نقاشه ومخالفته لي أحب إلي من موافقته".

وشارك في النقاش خلال الجلسة التي ترأسها الأستاذ أبو بكر ولد أحمد، عدد من الباحثين في التاريخ الثقافي الموريتاني.