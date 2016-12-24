الشبيبة تحيي ذكرى النكبة بنواذيبو

تاريخ الإضافة: الإثنين, 16 أيار 2016 00:03

الأخبار (نواذيبو) - نظم فرع جمعية شبيبة بناء الوطن بمدينة نواذيبو أمسية فنية وثقافية لإحياء ذكري النكبة 15 مايو بدار الشباب وسط حضور شبابي واسع.

وشملت الأمسية سلسلة فقرات أدبية وفنية صبت في مجملها على استذكار الحدث المرتبط بمأساة الفلسطينين.

وقال الصحفي محمد ولد جبريل إن ذكرى النكبة تعيد إلى الأذهان حكاية شعب اغتصبت أرضه وخانه الغرب وصمت عنه العرب ليكون لقمة سائغة للصهاينة على مدى أزيد من 6 عقود ودماءه تسيل دون نصير.

واعتبر ولد جبريل أن فلسطين ستظل قبلة العار في جبين المسلمين مالم يحرروها ويستخرجوا من عساكرهم من يحميها ويستعيدوا الأقصي السليب من بين أنياب الكيان الغاصب.

ورأى ولد جبريل أن القضية الفلسطيينة تعد قضية المسلمين الأولى في العالم ويجب أن لا تخبو في ضمائر الشباب الذين يدافعون عنها ولو باستذكار نكبتها العظيمة.

وشملت الأمسية عرضا مسرحيا جسد حكاية النكبة وضرورة تضافر جهود الجميع من أجل نصرتها.