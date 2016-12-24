اختتام المؤتمر الثالث لنادي اليونسكو برئيس جديد

تاريخ الإضافة: الإثنين, 30 أيار 2016 10:27

الرئيس الجديد للنادي ولد عبد اللطيف خلال تصويته في الجمعية العمومية للناديالأخبار (نواكشوط) – اختتم نادي اليونسكو بموريتانيا يوم أمس أعمال الدورة العادية الثالثة لمؤتمره العام، والتي انعقدت في مقر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم انواكشوط ودامت ثلاثة أيام.

واختتم المؤتمر بانتخاب رئيس جديد للنادي هو الرئيس السابق لفرعه بجامعة انواكشوط محمد ولد عبد اللطيف رئيسا جديدا للنادي ليكون ثالث رئيس له خلال ثماني سنوات بعد رئيسه الأول محمد مولود ولد محمد سالم والرئيس المغادر أحمد ولد محمد عمر.

كما كان من نتائج المؤتمر المصادقة على المصادقة على تعديلات في النصوص القانونية للنادي تضمنت تقليص مأمورية الرئيس من أربع سنوات إلى سنتين قابلة للتجديد مرة وكذلك استحداث هيئة جديدة للرقابة والتوجيه.

وخلال حفل الاختتام أكد الرئيس المنتخب للنادي على المضي قدما في تنفيذ البرامج والخطط الثقافية التي صادق عليها المؤتمر في دورته الحالية والتي شملت عديد مجالات الحياة الثقافية والعلمية، مؤكدا على أن أولوية النادي في المرحلة القادمة سيتصدرها تفعيل مختلف هياكله وأجهزته وبناء قدراته البشرية وكذلك افتتاح فروع ومكاتب في الولايات الداخلية من أجل تقريب خدمات النادي من المستهدفين.

كما تحدث خلال حفل الاختتام الرئيس المغادر أحمد ولد محمد عمر حيث عبر عن شكره وامتنانه لكافة أعضاء النادي ولشركائه الذين عمل معهم خلال مأموريته متمنيا التوفيق لسلفه في مهامه الجديدة.

رئيس قطاع الثقافة والاتصال باللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أحمد جدو ولد محمد أكد دعم ومساندة الجنة للنادي في كافة أنشطته الساعية لتقريب رسالة اليونسكو من الجمهور وتعزيز حضور الشباب في المشهد الثقافي وتنمية حس المواطنة والمشاركة لديه، مثمنا الجو الديمقراطي الذي ساد المؤتمر وروح التناوب التي كرست نتائجه.