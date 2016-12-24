نواذيبو : معهد ابن ياسين يكرم المتفوقين في العام الدراسي

تاريخ الإضافة: الخميس, 16 حزيران/يونيو 2016 02:26

جانب من حفل التكريم الذي نظمه المعهد في نواذيبو (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو)- كرم معهد عبد الله ابن ياسين بمدينة نواذيبو الطلاب المتفوقين في ختام العام الدراسي على مستوى المعهد.

وقال مدير المعهد محمد ولد محمد مسعود إن تكريم الطلاب المتفوقين هي تقليد سنوي دأب عليه المعهد من أجل زرع روح المنافسة في أوساط التلاميذ وحثهم على المزيد من العطاء العلمي والمعرفي.

وأضاف ولد مسعود في كلمه له أن تقدم المجتمع يتطلب الأخذ بالعلوم والمعارف وهو ماأدركته الدولة وعمدت إلى إزاحة قناع الجهل وفتحت المعاهد الإسلامية والإذاعات لنشر العلوم والمعارف ومحاربة الغلو والتطرف.