توزيع الجوائز في المسابقة القرآنية بنواذيبو

تاريخ الإضافة: الإثنين, 04 تموز/يوليو 2016 18:19

مستشار والي نواذيبو أثناء منحه للجائزة الأولي لصاحب الرتبة الأولي في حفظ القرأن (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - وزعت الإدارة الجهوية للشؤون الإسلامية صباح اليوم الإثنين الجوائز على المتفوقين في المسابقة القرآنية بحضور السلطات الإدارية والعديد من رؤساء المصالح الجهوية في المدينة.

وقال المدير الجهوي للشؤون الإسلامية أحمد ولد الهادي إن هذه المسابقة القرآنية تميزت بمشاركة 124 متسابق من مختلف الأعمار والفئات ، مشيرا إلى أنها شملت القرآن كاملا ونصفه وربعة وسدسه وخمسه ورصدت 3 جوائز لكل مستوى وفئة.

ورأى ولد الهادي أن المسابقة تندرج في إطار الإحياء الرمضاني على مستوى العاصمة الاقتصادية والذي تميز بسلسلة من المحاضرات العلمية والإذاعية.

بدوره رئيس مكتب رابطة الأئمة والعلماء محمد الامام ولد عبد الباقي فقد تحدث عن أهمية العناية بالقران الكريم وضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل تدريسه للأبناء.

ووزعت الجوائز على الثلاث الأوائل من كل مستوى شملت مبالغ مالية وكتب دراسية.