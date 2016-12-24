عيدٌ على ضفَّة الجُرح! (شعر)

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 06 تموز/يوليو 2016 12:30

شيخنا بن البان - الدوحة بتاريخ: 07 -07 - 2016العيدُ أٌقبــلَ عمَّ البشرُ والنُّـورُ

هَل سوفَ نفرحُ، هل في الكون مَسرُورُ؟

العيد أٌقبـلَ شَبَّ الحزنُ في دمنا

فهلْ لنا فرحةٌ والشيـخُ مأْسُــــورُ؟

وهل لنا أمةٌ والقُدْسُ في خَطرٍ

وطفلُ غـزَّةَ مَشلُولٌ ومكسُورُ؟

مِصْـرُ الكنانة ثكلى وهي صابرة

والشامُ قد هدِّمَت من فوقها الدُّورُ

صنعاءُ تشكُو سياطَ البطشِ مذْ زَمنٍ

كابولُ تُحرقُ، سيفُ الموت مَشهُـورُ

بغدادُ تحكي زمانَ العـزِّ سائلة:

هل سوف يرجعُ هارونٌ ومنصورُ؟

وا سِرت في وجلٍ، مصراته في خَجلٍ

والشعبُ في خطرٍ والجيشُ مذْعُورُ

والزهرُ في تونسٍ ماتَتْ نَضَارَتُه

فهلْ سَتُزْهرُ بعدَ القصفِ كَشْمِيـرُ؟

وفي أَرَاكَـانَ شعبٌ يرتجي فَـرَجا

يسامُ خَسْفا وفي الوَيْـلاتِ مَطْمُورُ!

وأرضُ إفريقيَّا الوسطى مُدَنَّسَةٌ

وشعبُها في جحيمِ البؤسِ مَقْبُـورُ

وفي الخليجِ بَدَتْ أَصداءُ كارثةٍ

بالأمسِ خطفٌ وترويعٌ وتفجيـرُ

سيَنجَلِي الليلُ عن عِـزٍ وعن فَـرَحٍ

ويصحبُ الفجـرَ تهليلٌ وتكبيرُ