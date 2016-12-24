تاريخ الإضافة: الأربعاء, 06 تموز/يوليو 2016 13:14

شعر القاضي / عمرالسالكفَجَّرَ الظَّالِـمُونَ حُـبَّ "الْـمَدِينَةْ"

في قُـلُوبٍ مَلِيئَـةٍ بِالسَّكِينَـةْ

رَوَّعُــوا الآمِـنِيـنَ، بَلْ لَمْ يُـرَاعُـوا

حُرْمَةَ الصَّوْمِ، والْـمَكَانِ.. الْـمَصُونَة

هَتَـكُـوا حُرْمَةَ الزَّمانِ، وآذَوْا

سَـيِّـدَ الخَلْـقِ، والبِلاَدَ الأمِيـنَـة

في اللَّيَالِي الْعَشْـرِ الأَوَاخِـرِ جَاسُوا

وَيْلَـهُمْ، خِلاَلَ الدِّيَارِ الْـحَصِـيـنَة

قَتَّـلُوا الصَّائِمِيـنَ، عَاثُـوا فَسَاداً

في بِلاَدٍ بِهَا الْـقُـلُوبُ ضَنِيـنَة

بُـقْـعَـةٌ نَلْـثِـمُ الحَصَى في ثَـرَاهَا

نَفْـتَـدِيها بِـكُـلِّ عَـلْـقٍ ثَـمِيـنَة

*** ***

أيُّهَا الْـوَغْـدُ، يَا جَبَاناً تَشَظَّى

كَـدُوَيْلاَتِ مُتْرَفِينَا الْـمَـهِيـنَةْ

إنَّمَا "ذُبْـتَ في جَحِيـمِـكَ"! تَعْـسًا

لِـشَـقِـيٍّ يَـرَى الشَّقَاوَةَ دِينَهْ!

أيُّ دِينٍ هَذَا؟! وأيُّ جِـهَادٍ؟!

إنَّمَا ذِي حَـمَاقَـةٌ وَضَغِـينَـة!

*** ***

يَا عَـدُوَّ الْـجَـمَالِ، فَـجَّـرْتَ فِينَا

حُبَّ دَارِ الحَبِيبِ.. حُبَّ "الْـمَـدِينَـة"

جِـئْـتَ تَبْغِي تَمْـزِيقَنَا.. فائْـتَـلَـفْـنَا!

قَـدْ تَهُـبُّ الرِّيَاحُ ضِـدَّ السَّفِـينَة!

*** ****

سَوْفَ تَـبْـقَى "الْـمَـدِينَـةُ" الدَّهْـرَ تَاجًا

في جَـبِـينِ الزَّمَانِ؛ حَلْـيًا وَزِينَة

وَيَـظَـلُّ الأَذَانُ يَعْـلُو قِبَابًا

في ثَرَاهَا قُـلُـوبُ شَعْـبٍ دَفِينَـة

نواكشوط، 30 رمضان 1437هـ - الموافق: 05 يوليو/تموز 2016م