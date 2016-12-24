إلى الرئيس أردوغان (شعر)

تاريخ الإضافة: السبت, 16 تموز/يوليو 2016 15:44

شيخنا بن البان - الدوحة: 16 - 07 - 2016شيخنا بن البان - الدوحة: 16 - 07 - 2016هَزمْتَ خَصْمَك رَغمَ الكَيدِ والنَّصَبِ

وَقُدتَ شَعبَـك نَحوَ العـزِّ والحَسَبِ

 

وَسِرْتَ في الدَّربِ لا تَخْشَى عدَاءَهُمُ

حتى جَلَسْتَ على الكُرْسِي بِلا كذبِ

 

وَعِشْتَ عُمْرَكَ لا تَخْشَى المَنُونَ ولا

تَرْضَى لِشَعبِك غير السَّيفِ وَالكُتُبِ

 

بَنَيْتَ للتُّــرْكِ مَجْــدا شَـعَّ مَنهَجُه

سَطَّرتَ فعلكَ بالإخلاص بالذهبِ

 

أتيـتَ تحمـــلُ للأتـراكِ بــارقةً

وجئتَ للعُرْبِ تُهدي العزَّ عن كَثَبِ

 

وكنتَ للأُخْتِ في بغدادَ في رَفَـحٍ

وكنتَ للطّفلِ في حِمْصٍ وفي حَلَبِ

 

وكنت للأهل في مصرٍ وفي عَدَنٍ

تُضَمّدُ الجرحَ، حتى جئتَ بالعَجَبِ

 

رفعـتَ رابعةَ الأبطــالِ في وضحٍ

وقلتَ للشَّعْبِ: قـمْ للمجد وانتصبِ

 

وَليْلة الجَيشِ في اسطَمْبُول شَاهدة

أَنَّ الأسُـودَ على مَرْمَى من اللَّهَبِ

 

وَأَنَ شَعْبَك قَادَ الحربَ مُصْطَبرا

وَأَنَّ ظَنَّـك في الأجْيَــالِ لَمْ يَخبِ

 

بَارَاكُ يَعلمُ أنَّ الشعب في ألقٍ

وسوف يعلم أن التُّركَ في طربِ

 

وأنَّ شَعبَك لا يرضى بمنهجه

لا يرتضي دولة الأنجاس والصخبِ

 

يا أردوغـان الإبا يا رمزَ أمتنا

دمتَ الرئيسَ بلا بؤُسٍ ولا كربِ

 

ودمت للتُّركِ والإسلام تنشرهُ

ودمتَ تصدحُ بالقــرآن والخطبِ

 

وعشتَ تنشدُ للأتـراكِ عِــزَّهُمُ

تُجدِّدُ المَجْــدَ للإســلام والعـربِ

 


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