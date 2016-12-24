إذاعة موريتانيا تطلق النسخة 8 من ندوتها السياسية والفكرية

تاريخ الإضافة: الإثنين, 30 كانون1/ديسمبر 2013 13:19

الأخبار (نواكشوط) ـ أطلقت إذاعة موريتانيا ليلة البارحة: 29-12-2013 النسخة الثامنة من ندوتها السياسية والفكرية التي تنظمها دوريا لنقاش إشكالات الساحة السياسية والفكرية في البلاد من خلال استضافة شخصيات سياسية وفكرية وإعلامية، وذلك بمباني الخيمة الإذاعية في العاصمة نواكشوط.

وحضر الليلة الأولى ضمن فعاليات الندوة ممثلون عن أحزاب الاتحاد من أجل الجمهورية، وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، وحزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، وحزب التحالف الشعبي التقدمي. وناقش الضيوف موضوع: " المشهد السياسي الموريتاني من خلال رؤية الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية بعد الانتخابات الأخيرة".

وحمل ممثلون لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية المعارضةَ المقاطعةَ للانتخابات "تعطيلَ المسار الديمقراطي لمدة سنتين"، مشيدين بما وصفوه "شفافية ومصداقية" انتخابات 23 نوفمبر و21 ديسمبر.

فيما دعا ممثلو الأحزاب المعارضة إلى حوار سياسي يجمع الطيف السياسي أغلبية ومعارضة بشقيها المشارك والمقاطع للانتخابات.





