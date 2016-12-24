مركز الإعلام والتنمية يستضيف الأمين العام للتعاون الإسلامي

تاريخ الإضافة: الخميس, 28 تموز/يوليو 2016 09:11

رئيس المعهد الموريتاني للدراسات الإستراتجية دحان ولد أحمد محمود، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني خلال الندوةالأخبار (نواكشوط) – استضاف المركز الموريتاني للإعلام والتنمية في موريتانيا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، حيث حضر ندوة نظمها المركز تحت عنوان: "دور المجتمع المدني في تقوية التعاضد بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".

مدني الذي وصل نواكشوط للمشاركة في القمة العربية التي استضافتها موريتانيا بداية الأسبوع الجاري، شكر في كلمته خلال الندوة موريتانيا قيادة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مقدما عرضا مفصلا للتعريف بالمنظمة التي يتولى أمانتها العامة، وعن الهيئات التابعة لها.

وعبر مدني عن استعداد منظمته لمساعدة المجتمع المدني في موريتانيا للتغلب على كافة الصعوبات التي تواجهه.

الأمين العام للمركز الموريتاني للإعلام والتنمية أحمد سالم ولد بمب رحب في بداية كلمته خلال الندوة بضيوف المركز، مقدما تعريفا مختصرا به.

واستعرض ولد بمب عدة مقترحات وتوصيات رأى أنها ستساهم في تقوية التعاون والتلاحم بين مكونات منظمة التعاون الإسلامي.

وعدد الندوة عدد من الباحثين، ورؤساء مراكز الدراسات، وممثلي المجتمع المدني، والسياسيين، وعرفت تقديم قراءات شعرية وفواصل فنية على شرف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.