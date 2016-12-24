جلسة شاي مع الموارد البشرية

تاريخ الإضافة: الإثنين, 08 آب/أغسطس 2016 12:57

الأخبار (نواكشوط) نظمت الجمعية الموريتانية للأطر المسيرين للموارد البشرية ندوة فكرية بفندق الخاطر  تحت عنوان: "جلسة شاي مع الموارد البشرية" وذلك بغية  تطوير المسلكيات والسياسات ووسائل تسيير الموارد البشرية.

 

وحسب الامين العام للجمعية حسني محمد بابو فإن الجمعية تسعى إلى تحقيق أهدافها من خلال:

تكوين شراكة بين المهنيين في مجال تسيير الموارد البشرية و تبادل المعلومات والتجارب والخبرات .
- المشاركة في البحث عن الحلول لمشاكل تسيير الموارد البشرية، وتنظيم ندوات وحوارات و ورشات عمل 
- النهوض بوظيفة تسيير الموارد البشرية .
- دعم الكفاءات والقدرات المهنية في مجال تسيير الموارد البشرية.
- تقريب وجهات النظر بين المصالح العمومية وأرباب العمل والجمعيات ومؤسسات التكوين.


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