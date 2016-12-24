نواذيبو: أيام تكوينية للمنعشين الجمعويين

تاريخ الإضافة: الجمعة, 12 آب/أغسطس 2016 15:41

جانب من انطلاقة الأيام التكوينية صباح اليوم في مدينة نواذيبو (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - أطلق مشروع الوقاية من النزاعات والحوار مع الثقافات أياما تكوينية لصالح العديد من المنعشين الجمعويين على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو.

وقال والي نواذيبو محمد فال ولد أحمد يوراه إن هذا النشاط يندرج في اطار تخليد اليوم العالمي للشباب ويرمي إلى تقوية قدرات المنعشين وتزويدهم بالمهارات الضرورية.

وستقدم سلسلة من العروض الفنية للمشاركين في الأيام التكوينية حول القضايا ذا الصلة بالشأن الشبابي حسب المشرفين.