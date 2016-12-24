تاريخ الإضافة: الجمعة, 12 آب/أغسطس 2016 23:42

إبراهيم بن محمد الأمين ابن أعمركل - صباح الجمعة: 12 – 08 - 2016قبل عشر سنين تقريبا لقيته أول مرة في مقيل يجمع كوكبة من الأخيار.. كان إمام القطر شيخنا الددوي حفظه الله يشرح فيه بعض دقائق فقه المعاملات المصرفية.

..شغلني عن الفهم منظره وهو يجلس في طرف المجلس يشع العز والرفعة من جلسته في تواضع المؤمن، ويرتسم الذكاء متقدا على جبينه في هالة من نور العبادة وجلال الوقار.. ثم أكرمني الله بزيارته قبل سنوات

في بيته العامر إحسانا وفضلا بمدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم فتخيلت أني ما فارقته قط لما حباني به من إكرام ومذاكرة ومفاكهة تنعم الجسم وتحيي الروح.. ثم ودعته فكان "هتافه" بالتحية والسلام والدعاء.. يمدني دائما بمعاني الأخوة وأسرار المحبة.. كان آخر ذلك قبل شهرين حين اتصل يحث على الصبر ويحض على متابعة الدراسة حتى النهاية.

رحمك الله يا سليم من أخ ودود ومرب ناصح..

على سنن الصراط المستقيم *** أتيت الله بالقلب "السليم"

وبالأسمى وبالأسنى مقاما *** من الإحسان والخلق العظيم

وبالإخلاص والسهم المعلى *** من الخيرات والكرم العميم

فطب نفسا "سليم" وخذ سلاما *** وإكراما من الرب الرحيم

عهدناك المربي و"المجلي" *** عمى الشبهات في الليل البهيم

بأحضان "الكتاب" نشأت تتلو *** وتتبع سنة الآي الحكيم

إذا الآل ازدهى قوما فلاحت *** مساوئ سطوة الطبع اللئيم

تصونك نفس حر صانها عن *** حطام تسترق به هشيم

فبينا جنة "الإخوان" دان *** جناها بالمسرة والنعيم

"خواطرك" العظيمة سالمات *** بمحفلها من الفهم السقيم

تروي السامعين زلال علم *** بمنطق حاذق نبه عليم

وآداب وفكر مستنير *** يمد "الرأي" بالرأي القويم

إذا ناعيك يوقدها جحيما *** فأضحت بعد نعيك كالصريم

أتعنق هكذا لمقام صدق *** وجنات لدى الملك الكريم؟

أترحل فجأة وتشيع هما *** وأحزانا طوت حلم الحليم؟

وقد كنت الرؤوف بنا إذا ما *** ألم الدهر بالخطب الأليم

فلا برحت مقامك غاديات *** من الرحمات بالفرح المقيم

وسار بنوك خلفك في ثبات *** "على سنن الصراط المستقيم"