إنَّ الليالي لا تبلى مآثرها (شعر)

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 01 كانون2/يناير 2014 21:31

الشاعر الموريتاني الشيخ ولد بلعمش(مهداة إلى سنيم في يوم تصديرها ثلاثة عشر مليون طن من الحديد)



في البدءِ تِيرسُ دنياناَ تُسامِرُها *** وفي أغانِي الحِمى تَسْرِي بَشائِرُها



حتَّى إذا المحلُ أعيَا الراحلينَ بِهاَ *** جادتْ بكفِّ الندى و انهلَّ مَاطِرُها



وأخرجتْ كنزَها المخبوءَ منْ زمَنٍ *** فَعانقَ البذْلَ ماضِيهَا وَحاضِرُها



مناجمًا غَرَفوا منهَا فما بَخِلتْ *** طولَ الزمانِ و لا ضَنَّتْ مصادِرُها



للهِ قومٌ هُناكَ الصبرُ صاحبُهمْ *** وَ هلْ رِجالُ العلا إلا ضمائِرُها ؟!



أما رأيتَ جبالَ الأرض إذْ صَمَدوا *** يهتزَّ باطِنُها كرْهًا و ظاهِرُهَا ؟!



لِيملَأوا عَرَباتٍ عُوِّدتْ سَفَراً*** صفًّا تسيرُ إذَا جَرَّتْ قَواطِرُها



قدْ يُدلجُ الركبُ أو يغدو فموعدُهمْ *** حيثُ الخلائقُ مُرساةٌ بَواخرُهاَ



مضوا على سِكِّةٍ طالتْ فهوَّنها *** أنَّ القُرى تَزدَهي إنْ لاحَ زَائِرُها



هذا القطارُ الذي منْ وَحْيِه رَسَموا *** غُصنًا بصحرائِهمْ فارتاحَ نَاظِرُها



شكرًا لعزمِ الأُلى جَادوا ِبعمرِهمُ *** منْ أجْلنا ، وأخُ النعماءِ شاكِرُها



ها نحنُ نخطوا إلى الآفاقِ حكمتُنا *** أن اللياليَ لا تَبْلَى مآثرُها



يا ساهرين ليحيا الناسُ في دعةٍ *** قصيدةُ المَدحِ فِيكُمْ أينَ شاعِرُها ؟!



الشيخ ولد بلعمش - 31/12/2013