نادي اليونسكو الموريتاني يخلد يوم التطوع العربي

تاريخ الإضافة: السبت, 17 أيلول/سبتمبر 2016 13:17

الأخبار (نواكشوط) خلد نادي اليونيسكو الثقافي الموريتاني، اليوم العربي للتطوع بإشراف من اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ومشاركة الهلال الأحمر الموريتاني تحت شعار: "العمل التطوعي فى موريتانيا":"التحديات وأفاق التطوير" ، وذلك بمقرالإتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.

وتحدث رئيس النادي محمد ولد عبد اللطيف ، في الافتتاح عن دور نادي اليونيسكو في نشر ثقافة التطوع ، ذاكرا أمثلة متعددة من حملات وأنشطة توعوية تطوعية قام بها النادي في السنوات الماضية ، مركزا على أهمية النشاط وضرورة نشر ثقافة التطوع في موريتانيا.

وتمحورت فعاليات النشاط ، حول محاضرة تحت عنوان:"العمل التطوعي فى موريتانيا: الهلال الأحمر الموريتاني نموذجا" قدم ممثل الهلال الأحمر الموريتاني فيها عروضا عامة عن نشأة وتطور أنشطة الهلال الأحمر ودوره في تكوين الكادر البشري على تقديم الإسعافات الأولية الضرورية ، معربا عن مواصلة تلك الأنشطة حتى الوصول إلى الهدف الأسمى وهو: وجود مسعف في كل بيت موريتاني.