شبكة النوادي الثقافية بتنغدج تختتم بطولتها الرياضية

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 27 أيلول/سبتمبر 2016 09:45

الأخبار (نواكشوط) ـ اختتمت شبكة النوادي الثقافية في بلدية تنغدج بولاية الترارزة، بطولتها الرياضية المنظمة بالتعاون مع البلدية في قرية اندومري مساء الأحد 25 سبتمبر 2016، وذلك بمشاركة فرق رياضية من مختلف القرى والتجمعات السكانية في البلدية.

وقد جمعت المباراة النهائية بين قرية الفرات وقرية المراد انتهت بفوز فريق المراد 1 ــ 0 وسط حضور جمهور كبير من كافة قرى البلدية .

وسلم الجائزة الأولى رئيس لجنة الرقابة والمتابعة بالشبكة المختار ولد محمودا، فيما قدم الجائزة الثانية رئيس مكتب شبكة النوادي إسماعيل حمين، كما تم تقديم تكريمات خاصة في البطولة لأفضل لاعب وهداف وحكم.

وتضم الشبكة النوادي الثقافية الموجودة في قرى البلدية. وتسعى إلى تنسيق العمل الثقافي المشترك، وتعزيز اللحمة الاجتماعية، وإحياء الساحة الثقافة الشبابية في البلدية، وتبادل التجارب والخبرات بين الأندية الثقافية في البلدية، واكتشاف وتنمية الخبرات الشبابية.