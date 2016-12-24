اختتام مهرجان نواكشوط للثقافة والرياضة

تاريخ الإضافة: السبت, 04 كانون2/يناير 2014 12:40

الأخبار (نواكشوط) ـ اختتمت مساء أمس الجمعة 03-01-2014م فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان نواكشوط للشباب والرياضة، وذلك بتوزيع جوائز على الفائزين في المسابقات الثقافية والرياضية التي نظمت ضمن المهرجان خلال الأيام الماضية.

وشاركت في مهرجان نواكشوط الذي دام على مدى أسبوع فرق شبابية من مختلف مقاطعات نواكشوط التسع، وشهد تقديم عروض ثقافية ورياضية منوعة.

وحضر حفل اختتام المهرجان مستشار وزارة الثقافة، ووالي نواكشوط افال نغيسالي، بالإضافة إلى حكام مقاطعات العاصمة وعمد بلدياتها.





