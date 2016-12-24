شبيبة نواذيبو تحيي عشريتها وتكرم داعميها

تاريخ الإضافة: الأحد, 02 تشرين1/أكتوير 2016 20:29

الأخبار(نواذيبو) - أحيت جمعية شبيبة بناء الوطن على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو مرور عشر سنوات على ميلاد فرعها في المدينة.

وقال رئيس الفرع إن العشرية التى كانت حافلة بالعطاءات الثقافية والأداء الفاعل من أجل صناعة جيل شبابي واع بقضايا وطنه ، ومهتم بشؤون أمته ومدرك لحجم التحديات التى يواجهها.

ورأى رئيس الفرع أنهم على مدار عشر سنوات نظموا عشرات الملتقيات والمخيمات والندوات والأمسيات الأدبية والفنية غير أنهم في الغالب مايواجهون صدودا رسميا وغيابا للدعم المادي والمعنوي إلا أنهم استطاعوا كسر الحواجز وتذليل الصعوبات.

ودعا رئيس الفرع كافة العاملين في الحقل الثقافي إلى العمل كفريق من أجل تجاوز العقبات والتغلب عليها.

بدوره المندوب الجهوي لوزارة الشباب والرياضة نافع كوتل فقد أشاد بأداء الجمعية بشكل عام وأعرب عن أمله في ان تواصل العطاء.

وشملت التظاهرة المخلدة للعشرية نقاشا صباحيا حول افاق العمل الثقافي وأبرز التحديات التى تواجهه أنعشها كوكبة من الفاعلين الثقافيين.

وتميزت الأمسية الختامية بوقفات فنية وعروض مسرحية وفيلم وثائقي يحكي قصة ميلاد الفرع وأبرز المحطات التى مر بها طيلة العشرية ، وشهادات من اعلاميين وفاعلين في الحقل الثقافي.

ووزعت في نهاية الحفل أوسمة تكريمية وشهادات تقديرية على شخصيات ومؤسسات ساهمت في دعم مسار الجمعية طيلة عقد من الزمن.