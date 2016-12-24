ليلة مديحية وشعرية بمدينة نواذيبو

تاريخ الإضافة: السبت, 05 تشرين2/نوفمبر 2016 07:49

الأخبار(نواذيبو) -نظم فرع جمعية شبيبة بناء الوطن الليلة البارحة ليلة مديحية وشعرية بحضور نجوم الشعر والمداحين والمنشدين في المدينة.

وأنعش السهرة المديحية الشاعر الشيخ ولد بلمعش وكذا الشاعر الشيخ أحمد ولد لبان وفرق مديحية محلية ومنشدين في فضاء المدرسة رقم 8 في قلب العاصمة الاقتصادية.

وقال رئيس الفرع أسلامه ولد العتيق إن هذه التظاهرة هي مهرجان مديحي سنوي دأبت عليه الجمعية ويجمع عناق الأدب مع المدح لخير البرية صلى الله عليه سلم من أجل غرس محبته في نفوس شباب المدينة والإسهام في نشرها.

ورأى ولد العتيق الذي كان يتحدث في افتتاح الليلة المديحية أن جمعيته تسعي إلى انعاش الساحة الثقافية المحلية.

الشاعر الموريتاني الشيخ ولد بلعمش إلى جانب رئيس الفرع أسلامه العتيق (تصوير الأخبار)

وحضر الليلة المديحية المئات من الشباب والفاعلين الثقافيين والشعراء في المدينة والفرق المديحية التى قدمت مدائح ألهبت حماس الجمهور وتفاعل معها إلى ساعات متأخرة من الليل.

فيما تخللت الليلة المديحية قراءات شعرية للشعراء الحاضرين حول مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.