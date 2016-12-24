ليلة انشادية بنواذيبو

تاريخ الإضافة: الإثنين, 14 تشرين2/نوفمبر 2016 00:08

غني المنشد الفلسطيني عبد الفتاح أعوينات لسكان نواذيبو وتفاعلوا معه (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - أنعش المنشد الفلسطيني الشهير عبد الفتاح أعوينات ليلة انشادية على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو منظمة من قبل الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني.

وحضر الأمسية جماهير عريضة من سكان العاصمة الاقتصادية وسط هتافات قوية وتفاعل غير مسبوق مع المنشد الفلسطيني واستمرت حتى منتصف الليل بفضاء مركز المعرفة للجميع.

وتميزت الأمسية الإنشادية والتى غني فيها إلى جانب المنشد الفلسطيني كلا من المنشد محمد ولد الناجي ومحمد ولد محمد لمين.

وكان الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني قد نظم مساء اليوم محاضرة عن مكانة الأقصي في قلوب المسلمين أنعشها الفلسطيني ابراهيم المهنى وعقب عليها الإمام محمد المهدي ولد محمد الشيخ.