انواكشوط: سهرة شعرية بعنوان: "2014 شعرا"

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2014 20:20

الشاعر الشاب الشيخ نوح نال رضى الجماهير وتفاعلها خلال السهرةالأخبار (انواكشوط) – نظم منتدى القصيد الموريتاني ليلة البارحة أمسية شعرية بالمتحف الوطني في العاصمة انواكشوط تحت عنوان: "2014 شعرا"، بمشاركة عدد من الشعراء الموريتانيين خصوصا الشباب منهم.

رئيس منتدى القصيد الموريتاني الشاعر أبو بكر ولد المالي اعتبر في كلمته الافتتاحية للسهرة الشعرية أنها تأتي افتتاحا لموسم ثقافي جديد لسنة 2014، بعد فترة كساد لها أسبابها العديدة ولعل أهمها قلة الموارد وضعف الإمكانيات وغياب أغلب أعضاء المنتدى للدراسة في الخارج خلال الفترة الأخيرة.

جانب من حضور السهرة الشعرية ليلة البارحة في القاعة الرئيسية بالمتحف الوطنيوأضاف ولد المامي "منتدى القصيد كما تعلمون عبارة عن جهد تطوعي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى حيث أننا لم نحظ بأي دعم يذكر منذ تأسيسنا وها نحن نشعل شمعتنا السادسة غير مترددين أو خانعين للصعاب التي واجهتنا وتواجهنا باستمرار".





وأكد ولد المالي أن موسم منتدى القصيد الموريتاني لسنة 2014 سيكون مليئا بالنشاطات المختلفة والمفاجئات، مردفا أن عودتهم اليوم تأتي في ظروف مشابهة للظروف التي أشعل المنتدى فيها شمعتنا الأولى في إحدى أماسي 2008م حيث كان الكساد والركود يخيمان على الساحة الثقافية الوطنية وهو ما تعيش ساحتنا اليوم ظروفا أسوأ منه للأسف.





الشاعر الكبير أحمدو ولد عبد القادر أما جمهور الشعروشدد ولد المامي على أن المنتدى سيحاول بكل ما أوتينا من قوة بهذا الجهد أن يزيد مساحة الجمال في عالم تتسع فيه رقعة القبح يوما بعد يوم، وتكثر فيه الحروب وينحسر السلام، قائلا: "جئنا لنحلم بوطن يسوده الحب والعدالة والتسامح".

وشكر ولد المامي حضور السهرة باسم أعضاء المنتدى على الحضور ومشاركة المنتدى انطلاقته الجديدة.

وتألق في السهرة الشاعر الشاب الشيخ نوح من خلال مختارات من شعره قدمها أمام الجمهور ونالت إعجابهم وتفاعلهم.

كما شارك في السهرة الشاعر الكبير محمد ولد الطالب، فضلا عن عدد من الشعراء من بنيهم أحمدو ولد عبد القادر، ومحمدن ولد اشدو، وناجي محمد الإمام.