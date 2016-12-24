خذوه لموت (شعر)

تاريخ الإضافة: الخميس, 17 تشرين2/نوفمبر 2016 13:31

زينب عابدين – شاعرة حاصلة على جائزة "شاعرة الرسول"بذكر الحبيب المصطفى يُشتهى الذكر *** ويحلو بذكر المصطفى السر والجهر

نبيٌّ سما عند الإله مقامه *** وساد فجاج الأرض منهجه البر

فكيف على ذاك الجناب تطاولوا **** وسبوه يا الله أرداهم الكفر

سلام على الدنيا وساكنها إذا *** سكتنا على فعل المسيء، ألا فروا

ألا أيها الغِر المسيء لنفسه *** أتيت عظيماً لا يطاق له صبر

عدمناك ما أشقاك قبحت ناكصا *** عن الحق تحدوك الشقاوة والفجر

برئنا إلى الرحمن منك وغاظنا *** بقاؤك فينا لا أناخ بك العمر

خذوه لموت لا حياة لمثله *** فأولى به الإعدام أولى به القبر

خذوه لموت لا حياة لمثله *** خذوه لموت بعده الخزي والخسر

فدينا رسول الله حيا وميتا *** وما مات فينا حبه الدهر لو يدروا

وإنا به مستعصمون وإنه *** لنا الزاد في كل الأحايين والذخر

وإن رسول الله طهر منزه *** حباه إله العرش حف به الطهر

وإن رسول الله للنور يهتدى *** به لا تداني نوره الشمس والبدر

وإن رسول الله مذ جاء رحمة *** أتى السعد موفورا وحل به البشر

وإن رسول الله ليس كمثله *** يرى، صفوة الباري شمائله كثر

ففي خلقه حسن وفي الخلق لو ترى *** رؤوف رحيم محسن دينه اليسر

أبى فضله حصرا فليس تحيطه *** حروف ولا شعر يحيط ولا نثر

هو المصطفى العالي المقام فديته *** فليس يداني قدره في الورى قدر

به ازدانت الدنيا وحل ربيعها *** فتلك فجاج الأرض أربعها خضر

أتى الكون فاخضرت به الأرض وانتشت *** وولى بها ليلٌ ولاح لها فجر

وأيده بالنصر رب مهيمن *** فدان له برٌّ ودان له البحر

أيا أمة عزت بأحمد أمسها *** وخر لها العاتي وخلدها الدهر

أرى مجد أمس ضاع ويح أبيكمُ *** وهُنا وكُنا لا نهان فما السر

لعمرك ما عزٌّ بغير محمد *** يحازُ، ولا فتحٌ ينال ولا نصر