رجال أعمال وأساتذة يزورون فصلا جمعهم أيام الدراسة

تاريخ الإضافة: الجمعة, 18 تشرين2/نوفمبر 2016 16:00

الأخبار (نواكشوط) نظمت يوم أمس الخميس مجموعة من رجال الأعمال والأساتذة زيارة للقسم الخامس رياضي بالثانوية العربية، الذي جمعه طيلة السنة الدراسية، 1992 / 1995.

حيث استمعوا إلي أهم الصعوبات والمشاكل التي تواجه التلاميذ وتحد من تحصيلهم الدراسي.

وقد جاء علي رأس تلك المطالب : ضرورة طباعة أسئلة الامتحانات ، و توفير طباشير جيدة، كما لاحظت المجموعة أن الحارس الموجود لا يتقاضى أجرا.

وقالت المجموعة إنها تعهدت براتب شهري للحراس طيلة السنة الدراسية، وقدمت جهاز حاسوب و طابعة لفائدة المدرسة لطباعة الأسئلة والقيام ببعض الأنشطة المدرسية وكذالك تنظيف المدرسة.

ويأتي هذا النشاط بعد سلسلة من الاجتماعات عقدتها المجموعة لتأسيس جمعية قالوا إنها تهدف إلى المساهمة في تطوير التعليم في موريتانيا.