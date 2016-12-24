شبيبة تحتفي بذكرى الاستقلال

تاريخ الإضافة: الأحد, 27 تشرين2/نوفمبر 2016 20:23

الأخبار (نواكشوط) ـ نظمت جمعية شبيبة بناء الوطن مساء اليوم بالعاصمة الموريتانية نوكشوط، حفلا بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال، والتي توفق يوم غد الاثنين 28 نوفمبر.

وقد حضر الحفل جمهور عريض من الشباب، وأنعشه شعراء ومنشدون، كما عرضت خلاله مسرحية، قدم لها المسرحي سيدي محمد ولد بيلاهي، بطل مسرحيات "اخويس همو".

ويقول رئيس جمعية شبيبة بناء الوطن الحاج أحمد ولد أماه إن الحفل يأتي في إطار سعي جمعية شبيبة إلى ترسيخ المعاني الوطنية في نفوس الشباب الموريتاني.

وأكد ولد أماه في تصريح للأخبار إن الجمعية تحمل هم الشاب الموريتاني، وتريد أن يستخدم سواعده من أجل بنائه، حيث سطرت ذلك في نشيدها.

وأكد ولد أماه أن جمعية "دأبت على تنظيم حفل سنوي بمناسبة الاستقلال المجيد، وذلك إيمانا منها بضرورة خرس روح الوطنية في قادة المستقبل".

وشكر ولد اماه في تصريحه للأخبار رواد الثقافة الذين تداعوا لحضور الأمسية، والفاعلين في الحقل، والشباب الذي استجاب لدعوة الجمعية، واعد أن تستمر جمعيته على نهجها، من أجل تكوين شباب قادر على حمل هم الوطن وبنائه.