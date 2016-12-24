انتخاب مكتب جديد للرابطة الثقافية بالمعهد العالي

تاريخ الإضافة: الجمعة, 02 كانون1/ديسمبر 2016 20:18

الأخبار (نواكشوط) ـ انتخب طلاب المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية مكتبا جديدا للرابطة الثقافية بالمعهد، وذلك في جمعية عمومية للموسم الثقافي 2016/2107 عقدت صباح اليوم الجمعة بالقاعة الكبرى.

 

وأعلنت اللجنة المشرفة عن فوز لائحة البناء برئاسة محمد يعقوب ولدالمختار، فيما شاركت في الانتخابات ثلاث لوائح: لائحة العطاء، ولائحة الوفاء، بالإضافة إلى لائحة البناء.

 

 وأعلن أعضاء المكتب تقديم استقالتهم خلال الجمعية العمومية، كما قدم رئيس المكتب المستقيل تقريرا عن حصيلة الأنشطة في الموسم الماضي، و قدم مسؤول المالية تقريرا عن التكاليف التي خصصت للأنشطة المنظمة طيلة العام الماضي.

 

وجرت وقائع الجمعية العمومية بإشراف لجنة من خريجي المعهد وأعضاء سابقين بالمكتب التنفيذي للرابطة.

 


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