كتلة التربية والإرشاد الطلابية تفتتح أنشطتها بجامعة نواكشوط

تاريخ الإضافة: الخميس, 08 كانون1/ديسمبر 2016 18:10

الأخبار (نواكشوط) ـ نظمت الكتلة الطلابية للتربية والإرشاد صباح الخميس 08\12\2016 بمباني كلية الآداب والعلوم الإنسانية حفل انطلاق أنشطتها السنوية تحت شعار: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".

وحضر الحفل مديرالتوجيه الاسلامي د.محمد الأمين ولد الشيخ أحمد والأستاذ أمين ولد الشواف والأستاذ أحمد جدو ولد أحمد باهي، إضافة إلى حضور من رواد ومنتسبي الكتلة الطلابية.

في كلمته بالمناسبة شكر رئيس الكتلة الطلابية داري ولد محمد الضيوف على الحضور كما شكر الجماهير على تلبية الدعوة، وأكد على أن محبة النبي صلى الله تتمثل في اتباع سنته والسير على أخلاقه.

مدير التوجيه إسلامي وفي كلمته بالمناسبة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين فهو رحيم بالنساء والرجال وبالمسلمين وغيرهم وهو رحيم حتى بالبهائم.

وفي كلمته أكد الأستاذ أمين ولد الشواف: "علينا أن نتدبر في سيرة المصطى صلى الله عليه وسلم ونتتدارسها ونأخذ منها الدروس والعبر.

أما الأستاذ أحمد جدو ولد أحمد باهي فقال إن على الشباب أن ينهضوا لتبليغ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في أخلاقهم وفي معاملاتهم وفي دراستهم.

واختتم الحفل الافتتاحي للأنشطة السنوية للكتلة الطلابية للتربية والإرشاد بالاعلان عن تشكيلة المكتب التنفيذي الجديد برئاسة الطالب اتقانه ولد عابدين.