نشاط احتفائي بذكرى المولد النبوي الشريف بنواذيبو

تاريخ الإضافة: السبت, 10 كانون1/ديسمبر 2016 00:34

جانب من انطلاقة الأمسية الإحتفائية لذكرى المولد الشريف (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - نظمت الإدارة الجهوية للتعليم بمدينة نواذيبو مساء اليوم نشاطا احتفائيا بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بتنظيم ندوة مديحية بحضور رسمي.

وقالت المديرة الجهوية للتهذيب صفية بنت بمب إن هذا الموسم يكتسي أهمية كبيرة لكونه يتزامن مع ميلاد خير الشرية صلى الله عليه وسلم ، وإن الظرف الراهن يفرض على المربين تحصين الأجيال في وجه الموجات الإلحادية الوافدة وتدريسهم التربية الإسلامية وشمائل المصطفي صلى الله عليه وسلم.

وأشارت بنت بمب على هامش افتتاح الندوة إنها ترمي إلى نفض الغبار عن أدب المديح النبوي الفصيح والشعبي الذي يزخر به تراث المجتمع الموريتاني ليلعب دورا مهما في جمع وتجميد شمائل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

وشملت الندوة قراءات شعرية في المديح النبوي من قبل كوكبة من الأساتذة والشعراء.