الشَّهْباء... أمْ الحمْراء! (شعر)

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 14 كانون1/ديسمبر 2016 00:12

محمد ولد إمام - شاعر ومترجم محمد ولد إمام - شاعر ومترجم قدْ أضَعْناكِ خيفةً ونِفاقا *** يا شَآماً فيها الجراحُ تَلاقى

نحن ُخُنّا يا شامُ قبلَ الأعادي *** وافْترقنا وما مَللْنا افْتراقا

تَلْعَبُ الرُّومُ فيكِ والفرسُ والرُّو *** سُ ولا هَبَّةٌ تَفُكُّ الوثاقا

 

لم يعدْ في خيولِ حمدانَ حزْمٌ *** ينشـرُ المجدَ فيكِ والأخلاقا

حدِّثينا يا شامُ عن حَلَبَ الشَّهْـ *** ـباءَ أيَّامَ تَمْلأُ الآفاقا

أنشِدينا روائعَ المتنبِّي *** تَتَلالى على المدى إشراقا

وفِراسُ القصيد يملأ فيكِ الْــ *** ـأرضَ بالحبِّ والمدى عُشَّاقا

بَرَدى كيفَ لم يعدْ جَدولاً لِلْــ *** ـعِشقِ ينسابُ منهلاً رقْراقا

يَمَنُ السعدِ ضاعَ والقدسُ ضاعتْ *** وأَضَعْنا من بَيْنِهِنَّ العِراقا

وذِهِ الشامُ تغتذي كلَّ يومٍ *** دَمَها الطاهرَ النقيَّ المُراقا

فَلَنا أدمُعٌ من الحزنِ جفَّتْ *** وقلوبٌ كادت تذوبُ احْتراقا

ربِّ إنَّا خُنَّا الأماناتِ والعهْـ *** ـدَ فجازَيْتَنا جَزاءً وِفاقا

 


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