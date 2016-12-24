إطلاق أول موقع تعليمي محلي بنواذيبو

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2013 18:15

الأخبار(نواذيبو) - أطلق أستاذ الرياضيات بمدينة نواذيبو شمال موريتانيا البخاري ولد محمد أول موقع تعليمي محلي على مستوى المدينة مساء الأحد 20 أكتوبر على مستوى المدينة.

وقال المشرف على الموقع فى تصريح لوكالة الأخبار إنه يرمي من وراء إنشاء الموقع التعليمي المختص فى الرياضيات إلى دمج التقنيات الإلكترونية الحديثة للإرتقاء بالأداء التعليمي من خلال تحديث الأساليب فى أول تجربة وطنية فى المجال.

واعتبر المشرف على الموقع أن التجربة التعليمية الوليدة تسعي إلى المساهمة فى تسهيل الوصول إلى المعلومة عبر الصفوف الإفتراضية للمتعلمين ، ومساعدة التلاميذ فى زيادة التحصيل الدراسي ، علاوة على تمكينهم من إكتشاف مهارات استخدام تقنيات الحاسوب الآلي



وشدد المشرف علي ربط التجربة الوليدة بالمنهج الوطني المعتمد و بطريقة سلسة و منهجية مريحة لتمكين الطلاب من الحصول علي المناهج من خلال مواكبة تجربة ميدانية لأستاذ في التعليم الحر بمدينة أنواذيبو و علي مدار السنة الدراسية 2013/2014 كسنة تجريبية و بأسلوب بسيط و مدعم مع الاحتفاظ بإمكانية الإستفسار والتفاعلعبر الموقع للمشتركين بأسعار رمزية.



ودعا الأستاذ كافة الأطقم التربوية والإدارية إلى المساهمة بفعالية فى التعاطي الإيجابي مع التجربة الوليدة ، وتكاتف الجهود من أجل الرفع من مستوى تلاميذ العاصمة الاقتصادية.