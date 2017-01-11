ورشة حول قانون حماية الملكية الأدبية والفنية

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 10 كانون2/يناير 2017 14:29

الأخبار (نواكشوط) اختتمت زوال اليوم الثلاثاء في نواكشوط أشغال ورشة تحسيسية منظمة على مدى يومين من طرف خلية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في وزارة الثقافة والصناعة التقليدية حول قانون حماية الملكية الادبية والفنية.

وابرز المستشار المكلف بالتراث في وزارة الثقافة والصناعة التقليدية محمد المختار ولد سيد أحمد أن هذه الورشة مكنت المشاركين فيها من الاطلاع عن قرب على مواد القانون الذي يهدف إلى حماية حقوق المؤلف الادبية والفنية.

وأضاف أن المعلومات التي تم اكتسابها من خلال النقاش وتبادل الآراء ستنعكس ايجابيا على اداء المشاركين بعد تسلحهم بالمهارات الادارية اللازمة للحفاظ على تطبيق القانون نصا وروحا، موضحا أن الورشات التي تعنى بإشكالية حماية الملكية الادبية والفنية ستشمل جميع الولايات لتعم الفائدة.