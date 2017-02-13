تأهل أربعة شعراء موريتانيين لإمارة الشعر

تاريخ الإضافة: السبت, 14 كانون2/يناير 2017 20:11

الأخبار (نواكشوط) ـ تأهل أربعة شعراء موريتانيين إلى المراحل النهائية من الموسم السابع من مسابقة "أمير الشعراء" التي تنظم في أبو ظبي الإماراتية من قبل هيئة أبو ظبي للثقافة وإحياء التراث.

وتوصل الشعراء الأربعة (عنفار ولد سيدي. شيخنا ولد عمار. محمد سعد بوه فالي. الشيخ ولد نوح) بتذاكر السفر وتأشيرات دخول الإمارات العربية المتحدة ابتداء من الاثنين المقبل.

وسيكون على كل شاعر أن يقابل لجنة التحكيم ويقدم لها قصيدتين أو نصين من الشعر الحر، بالإضافة إلى القصيدة التي تأهل بها من بين مئات الشعراء الذين تقدموا للمشاركة من أكثر من 20 دولة.

وسيصل ثلاثة من الشعراء إلى أبو ظبي الأسبوع المقبل، بينما لن يتمكن الشاعر والصحافي عنفار ولد سيدي المقيم في واشنطن من المشاركة نظرا لـ “ظروف خارجة عن الإرادة" لم يدخل في تفاصيلها.

ونشر الشاعر الشاب الذي سبق أن اشتغل متعاونا مع وكالة أنباء الأخبار المستقلة وكان صحافيا في إذاعة ميدي1 المغربية تدوينة على الفيسبوك يتحسر فيها على عدم التحاقه بالشعراء المتأهلين، وجاء في التدوينة:

"تأهلت للمشاركة في برنامج أمير الشعراء... مؤلم جدا أن ترى الحلم يتبخر أمام عينيك بعد ساعات من الفرح الجنوني بخبر تأهلك للمراحل النهائية في أرقى مسابقة للشعر العربي (أمير الشعراء.

تأهلت وتوصلت بتذكرة السفر وتأشيرة دخول الإمارات العربية الاثنين القادم، لكن لن أستطيع السفر رغما عن إرادتي ورغما عن أحلامي التي أهدهدها منذ 12 عاما، صاحبت فيها الحروف و"القريحة المشاكسة.

أجهض الحلم جنينا في أحشاء آمالي، ضاع الحلم الذي عملت عليه منذ أكثر من عشرة سنين ورأيته بدأ في التحقق أمامي. ضاع الحلم الذي كنت مستعدا لسماع صوته يخرج مولودا في ابوظبي (قصائدي جاهزة والقريحة كريمة جدا). لكن ضاع الحلم وخيم الحزن.. ولا نقول سوى ما يرضي الله. الخير فيما اختاره ربي وعسى أن يعوضني.

شكرا لهيأة أبو ظبي للثقافة وإحياء التراث التي أتاحت الفرصة وشكرا للجنة تحكيم برنامج أمير الشعراء التي وثقت في وأجازت قصيدتي. شكرًا لصديقي المميز محمد ولد إدوم الذي شجعني وأصر على أن أترشح للمسابقة ".