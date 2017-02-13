نواذيبو: افتتاح أول فرع للموريتانية لرعاية الطفولة

تاريخ الإضافة: الأحد, 15 كانون2/يناير 2017 21:10

جانب من حفل الإفتتاح مساء اليوم (تصوير الأخبار)

الأخبار(نواذيبو) - افتتحت الجمعية الموريتانية لرعاية الطفولة أول فرع لها على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو بحضور ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ولفيف من فاعلي المجتمع المدني.

وقال الأمين العام المساعد للجمعية أحمد ولد محمد إن جمعيته تعمل منذ 2007 في نواكشوط وساهمت في تربية الناشئة من خلال عديد الأنشطة ، ولذا قررت توسيع دائرة نشاطاتها لتشمل الولايات الداخلية حيث افتتحت 5 فروع.

بدورها الأمينة العامة عيشة محمود فقد أبرزت الحاجة الماسة لميلاد فرع الجمعية والذي تم افتتاحه بفعل الطلبات المحلة من السكان.

ورأت بنت محمود إلى أن الفرع سيكون فضاء مفتوحا أمام الأطفال من أجل تربيتهم وتكوينهم وتقديم الإستشارات لآبائهم حول أحدث الأساليب العصرية للتربية.