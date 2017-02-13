ندوة بنواكشوط بعنوان:" الأقصى في الأدب الموريتاني"

تاريخ الإضافة: الخميس, 19 كانون2/يناير 2017 15:35

الأخبار (نواكشوط) نظمت المبادرة الطلابية لمناهضة الإختراق الصهيوني وللدفاع عن القضايا العادلة اليوم الخميس 19-01-2017 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية في إطار أسبوع الأقصى ندوة أدبية بعنوان ".

حضر الندوة جمع من الطلاب وكوكبة من الشعراء المهتمين بالأقصى والقضية الفلسطينية من بينهم الشاعر محمد ولد إدوم والشاعران خالد عبد الودود وأحمد مولود ولد اكاه.

وتحدث المشاركون في الندوة عن مكانة الأقصى وفلسطين في الأدب الموريتاني، مبرزين الدور الريادي الذي اضطلع به الشعراء الموريتانيون دفاعا عن فلسطين ودعما لها.

كما أكد المشاركون على أهمية مثل هذه الأنشطة وثمنوا الدور الذي تلعبه المبادرة الطلابية وألقوا قصائد عن فلسطين والأقصى وغزة.