موريتانية تقدم مؤلفا فى السيرة النبوية بنواذيبو

تاريخ الإضافة: الجمعة, 17 كانون2/يناير 2014 12:30

الأخبار (نواذيبو) ـ قدمت الشابة الموريتانية والمهتمة بالسيرة النبوية أمنة بنت محمد عبد الرحمن أول مؤلف لها فى السيرة النبوية الشريفة حمل عنوان "النور المنتشر فى حياة النقباء الإثنى عشر".





ويتحدث المؤلف عن 12 شخصية من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم تناولتهم المؤلفة بشكل مفصل ، وغاصت فى تفاصيل حياتهم ، وأفردت صفحات مفصلة لكل صحابي.





وتم إشفاع المؤلف بتقريظات للعديد من الشخصيات العلمية البارزة فى موريتانيا منها رئيس اتحادعلماء موريتانيا حمدا ولد التاه والعديد من الشخصيات العلمية التى أشادت بحرص الفتاة على السيرة وتجربتها الناشئة .



وتعد آمنة بنت محمد عبد الرحمن إحدى أبرز شابات العاصمة الاقتصادية اللواتى يكرسن جل وقتهن للبحث بين ثنايا الكتب ، ومتابعة المسابقات التى تجريها الإذاعة الوطنية ، وقد فازت مرات عديدة بهذه المسابقة.



وقد تم تكريم الفتاة على مؤلفها الجديد من الرابطة الإسلامية فى العاصمة نواكشوط.