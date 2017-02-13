المركز المغربي يناقش تاريخ أصول الفقه بموريتانيا

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 08 شباط/فبراير 2017 21:44

الأخبار (نواكشوط) ـ ناقش باحثون مساء اليوم الأربعاء: 08 فبارير 2017 موضوع "تاريخ أصول الفقه في موريتانيا، النشأة والروافد والمخرجات"، وذلك خلال ندوة نظمها المركز الثقافي المغربي في العاصمة نواكشوط.

وألقى د.محمد الحنفي ولد الدهاه محاضرة في الموضوع، تناول خلالها بدايات تعاطي علم أصول الفقه بموريتانيا، مشيرا إلى أنه عرف مراحل من التطور وصولا إلى عصر العلامة أبي بكر الواداني والعلامة المختار ولد بونا والعلامة سيدي عبد الله ولد الحاج إبراهيم.

وتحدث خلال الندوة التي حضرها جمهور واسع من المهتمين بالمجال، مدير المركز محمد فيصل فرشادو حيث أشاد بعلماء موريتانيا، مضيفا أن المركز يسعى إلى إثراء الساحة الثقافية عبر تنظيم الندوات التي يتولى إنعاشها مثقفون وخبراء.