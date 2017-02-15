رسميو نواذيبو يودعون ولد أحمد يورا

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 14 شباط/فبراير 2017 12:13

جانب من حفل التوديع الليلة البارحة للوالي المنصرف محمد فال ولد أحمد يورا (تصوير الأخبار)الأخبار(نواذيبو) - نظم المسؤولون الرسميون في مختلف القطاعات الحكومية الليلة البارحة حفل وداع لصالح الوالي المنصرف محمد فال ولد أحمد يورا بحضور السلطات الإدارية والعسكرية والأمنية في الولاية.

وكرم المسؤولون الوالي المنصرف بمنحه شهادة تقديرية تقدير لجهوده وتسييره طيلة توليه تسيير الولاية على مدى 7 سنوات.

وقال المتحدثة باسم المديرين الجهويين صفية بنت بمب إن التكريم هو تتويج لمسار حافل بالعطاء والإنجاز للوالي حيث شعروا طيلة فترته بتقديرهم وعملوا كفريق منسجم تحت قيادته وفق تعبيرها.

وأشادت بنت بمب بفترة الوالي في الولاية واعتبرت أنها اتسمت بحسن المعاملة مع الجميع حيث وطد دعائم الدولة مع مراعاة مايتطلبه ذالك من تقدير للجميع بحسب قولها.

بدوره الوالي المنصرف محمد فال ولد أحمد يورا اعتبر أن نظرة بسيطة للولاية من 2008 واليوم تكشف عن حجم التحول الحاصل وهو نتاج عمل مشترك وساهم فيه رؤساء المصالح الجهويون ، ووضعوا حدا للمارسات القديمة وخدموا المواطنين وفق تعبير الوالي.