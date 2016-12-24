باحثون يناقشون إشكالية المجتمع والتنمية بموريتانيا

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2014 13:44

الأخبار(نواكشوط) نظمت شعبة الماستر لعلم الاجتماع بجامعة نواكشوط بالتعاون مع قسم الفلسفة وعلم الاجتماعي اليوم الثلاثاء ندوة دولية بعنوان"المجتمع والتنمية في موريتانيا: المحفزات والتحديات" حضرها أساتذة من دول عربية وعدد من الباحثين والمختصين وجمع من طلاب جامعة نواكشوط.

ويناقش المشاركون في الندوة خلال يومين العديد من المحاور، بينها"واقع التنمية في موريتانيا من خلال تقارير التنمية البشرية" ومقاربة سيسيلوجية عن التنظيم الاجتماعي وتحديات التنمية بموريتانيا" وتنمية ثقافة الديمقراطية بالمغرب العربي.

كما سيناقش المشاركون مواضيع أخرى تتعلق بالمجتمع المدني والتنمية في موريتانيا والعادات والتقاليد الاجتماعية وعوائق التنمية والبحث العلمي والتنمية وغيرها من المحاور.