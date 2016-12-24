معرض للكاريكاتير عن الصراع في الصحراء

تاريخ الإضافة: السبت, 08 شباط/فبراير 2014 13:37

الأخبار(آغوينيت – الصحراء الغربية) - نظمت جبهة البوليساريو معرضا للرسوم الكاريكاتورية داخل الناحية العسكرية السابعة بمنطقة "آغونيت" الصحراوية أبرزت من خلاله صارعها مع المغرب، والمراحل التي مر بها كفاحها المسلح.

وتظهر بعض الرسوم الكاريكاتورية – التي تم عرضها – كفاح الصحراويين، وما سموه "انتهاكات" يرتكبها الطرف المغربي ضد سكان الصحراء.

وانتقدت الرسوم الكاريكاتورية بكثير من السخرية تعاطي قوات حفظ السلام الأممية في الصحراء "مينرصو" مع الأزمة ، فضلا عن الدور الفرنسي الذي يقولون إنه متآمر مع المغرب ضدهم.

ورصد المعرض جانبا من العادات والتقاليد الصحراوية، حيث تم عرض نماذج من حياة سكان الصحراء وشظف العيش هناك ومدى تمسكهم بالوطن.